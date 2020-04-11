Киев, , 19:15 — REGNUM Военно-морскую базу «Восток» ВМС Украины планируют построить на территории бердянского морского торгового порта, сообщила 11 апреля пресс-служба украинского президента Владимира Зеленского.

Сообщая о поездке Зеленского в Запорожскую область, где он «ознакомился с оперативной обстановкой в Азовском море», осмотрев территорию бердянского порта, пресс-служба главы Украины сообщила:

«Здесь запланировано создание объектов инфраструктуры военно-морской базы «Восток» ВМС вооруженных сил Украины, которая сейчас дислоцируется в Николаеве».

Причём работы по строительству военной базы будут завершены в 2021 году.

Зеленский «Очень важно иметь свои корабли в этом месте. Ведь таким образом мы защитим наши порты, нашу торговлю. Это прямая помощь экономике».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зеленский накануне, 10 апреля, заявил, что военные расходы Украины, несмотря на пандемию, сокращаться не будут.

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