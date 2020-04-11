Киев, 11 апреля 2020, 19:15 — REGNUM Военно-морскую базу «Восток» ВМС Украины планируют построить на территории бердянского морского торгового порта, сообщила 11 апреля пресс-служба украинского президента Владимира Зеленского.
Сообщая о поездке Зеленского в Запорожскую область, где он «ознакомился с оперативной обстановкой в Азовском море», осмотрев территорию бердянского порта, пресс-служба главы Украины сообщила:
«Здесь запланировано создание объектов инфраструктуры военно-морской базы «Восток» ВМС вооруженных сил Украины, которая сейчас дислоцируется в Николаеве».
Причём работы по строительству военной базы будут завершены в 2021 году.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зеленский накануне, 10 апреля, заявил, что военные расходы Украины, несмотря на пандемию, сокращаться не будут.
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