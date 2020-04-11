Москва, , 18:49 — REGNUM Роскосмос не нуждается в указаниях США относительно ракет, написал 11 апреля глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в Twitter.

Комментируя пост главы SpaceX Илона Маска о том, что у России есть определённые проблемы, поскольку её ракеты хуже американских, Рогозин написал:

«Все указания по решению проблемных вопросов нашей ракетно-космической отрасли были получены во время совещания с президентом России. В указаниях из Вашингтона Роскосмос не нуждается».

https://twitter.com/Rogozin/status/1248956883936960512

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Напомним, Маск написал в соцсети, что ракеты его корпорации на 80% многоразовые, а у России ракеты многоразовые на ноль процентов, и что это — «актуальная проблема».

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