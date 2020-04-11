Вашингтон, , 18:48 — REGNUM «Национальным фондом демократии» (NED) американского финансиста Джорджа Сороса осуществляет прямое финансирование некоммерческой организации Congress of Southern Mongolia, которая ратует за отделение Внутренней Монголии от Китайской Народной Республики. Об этом пишет портал News Busters.

По данным портала, NED в период с 2006 по 2020 годы выделила Congress of Southern Mongolia более 44 млн долларов.

Стоит отметить, что NED в ноябре 2019 года организовала «Восьмую международную конференцию группы поддержки Тибета». В рамках этой конференции обсуждались методы «мягкого давления» на центральное правительство КНР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сорос является одним из известных операторов проекта глобализации человечества под руководством Запада. Финансист организовал широкую сеть своих фондов во многих странах мира и через них напрямую влияет на политический процесс в этих государствах.