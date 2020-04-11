Москва, , 17:44 — REGNUM Законопроект, направленный на поддержку граждан в сложных экономических условиях, правительство РФ внесло в Госдуму на фоне пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 11 апреля.

Государственная дума России Петр Данилов © Красная Весна

Предлагается исключить из доходов семьи, в состав которой входят граждане, признанные безработными, доходов безработных граждан от трудовой деятельности, полученных за прошлый период.

«Принятие законопроекта будет способствовать более адресному предоставлению социальной поддержки», — отмечает правительство.

Отметим, что при установлении нуждаемости семьи (одиноко проживающего гражданина) в предоставлении различных мер социальной поддержки рассчитывается среднедушевой доход семьи за период, предшествующий дню обращения за получением данных мер. В зависимости от конкретного вида выплат период составляет от 3 до 12 месяцев. При этом в доходе семьи учитывается также доход гражданина, который на момент подачи заявления на назначение выплаты является безработным. Однако в этом случае учет дохода от трудовой деятельности за прошлый период не позволяет семье, являющейся малоимущей на момент подачи заявления, претендовать на получение государственной поддержки.

В случае принятия закон будет действовать до конца 2020 года.