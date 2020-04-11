Белград, , 16:49 — REGNUM Коронавирус был создан искусственно или у него природное происхождение? — мировое сообщество должно получить ответ на этот вопрос, заявил 11 апреля сербский министр иностранных дел Ивица Дачич, сообщает Tanjug.

Ответ на вопрос о происхождении вируса SARS-CoV-2 должны дать ООН и Совет Безопасности ООН.

Дачич «Идёт ли речь о биологической войне?»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дачич 11 апреля заявил, что страны ЕС не помогают Сербии в борьбе с пандемией.

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