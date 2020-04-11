Белград, , 16:36 — REGNUM Пандемия показала, что у ЕС нет той сплочённости, которая декларировалась Брюсселем, заявил 11 апреля сербский министр иностранных дел Ивица Дачич, пишут Vecernje Novosti.

По его словам, ЕС утратил единство из-за кризиса. Показательным является тот факт, что страны ЕС до сих пор не пришли к соглашению о фонде помощи по ликвидации экономических последствий COVID-19.

Он отметил, что Рим, Берлин и другие занялись своими «национальными проблемами». Например, из-за пандемии запретили вывоз медицинской помощи в Италию.

Дачич «Сербию и остальные страны-кандидаты на членство в ЕС никто даже не вспоминает».

В итоге, отметил Дачич, Белграду придётся самому «заботиться о своих интересах». Поэтому сербские власти «обратились к своим источникам и возможностям», чтобы страна выстояла в этой беде.

Напомним, количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Сербии достигло 3105, количество летальных исходов — 71.

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