Оренбург, , 16:12 — REGNUM В Оренбургской области разрешили возобновить работу с 13 апреля объектов малого и среднего бизнеса при условии жесткого соблюдения правил санитарной безопасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

С 13 апреля откроются автомойки, химчистки, салоны оптики, парикмахерские, салоны красоты и другие предприятия, оказывающие косметические и парикмахерские услуги. Работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Помещения и рабочие места должны не реже трех раз в день дезинфицировать, а в общедоступном месте должны быть антисептики для обработки рук.

Хозяйствующим субъектам, предоставляющим банковские услуги, в целях исключения скопления людей и образования очереди, обеспечить работу достаточною количества отделений на территориях муниципальных образований Оренбургской области.

Банки региона, чтобы исключить скопление людей и образование очередей, должны обеспечить работу достаточного количества отделений на территориях муниципальных образований Оренбургской области, говорится у Указе губернатора.

Напомним, ранее был подписан Указ, согласно которому с 28 марта могли работать только объекты, осуществляющие реализацию товаров первой необходимости, и аптеки, а также службы жизнеобеспечения. Позднее, 4 апреля, в указ внесены изменения, прописан отраслевой принцип — ряду предприятий позволено работать.