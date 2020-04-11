Оренбург, , 16:05 — REGNUM В Оренбургской области режим самоизоляции продлен еще на неделю — до 19 апреля. Губернатор Денис Паслер внес изменения в Указ о мерах пор противодействию распространения коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Напомним, в регионе с 28 марта закрытию подлежали, предприятия, объекты торговли, спортивные центры, салоны красоты — все те объекты, где не реализуют товары первой необходимости. С 1 апреля в Оренбургской области действует режим обязательной самоизоляции.

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