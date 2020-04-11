Париж, , 16:03 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер после беседы с главой общества по защите животных решил смягчить правила, касающиеся передвижений с целью взять животных из приюта, начиная с 16 апреля 2020 года, передает BFM TV.

По данным МВД Франции, устанавливаются ряд условий: животное должно быть заранее выбрано на веб-сайте и необходимо выбрать конкретное время прихода за животным.

Напомним, что из-за эпидемии коронавируса и режима самоизоляции, приюты для животных во Франции забили тревогу, предупреждая о перегруженности. Следствием такой ситуации стал бы риск усыпления животных.