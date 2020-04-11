Москва, , 15:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин и его коллега, президент США Дональд Трамп в состоянии вести конструктивный диалог, об этом 11 апреля сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

По мнению Пескова, указанный факт подтверждается фактом договоренности по снижению объемов добычи нефти, которая была достигнута после переговоров двух лидеров.

Напомним, страны ОПЕК+ готовятся произвести новое сокращение объемов добычи нефти, что приведет к росту цен на энергоносители. В этом заинтересована как российская стороны, так и США.

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