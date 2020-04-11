Село Петровское, ДНР, 11 апреля 2020, 15:54 — REGNUM После разведения сил в Донбассе снизилось число обстрелов, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время посещения участка разведения сил и средств №3 в районе населённых пунктов Богдановка и Петровское, сообщила 11 апреля пресс-служба офиса президента Украины.
Зеленский посетил одну из частей ВСУ, где вручил трём силовикам подарки и попросил их беречь свои жизни и здоровье.
Напомним, за минувшие сутки украинские формирования выпустили по территории ДНР свыше 500 единиц боеприпасов, повредив несколько домов и других объектов гражданской инфраструктуры.
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