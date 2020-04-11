Село Петровское, ДНР, , 15:54 — REGNUM После разведения сил в Донбассе снизилось число обстрелов, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время посещения участка разведения сил и средств №3 в районе населённых пунктов Богдановка и Петровское, сообщила 11 апреля пресс-служба офиса президента Украины.

«Рад, что разведение сил помогло уменьшить обстрелы. Мы видим результат. Военные видят результат. Мы работаем над тем, чтобы согласовать новые участки и чтобы на земле Донбасса воцарился мир», — отметил он.

Зеленский посетил одну из частей ВСУ, где вручил трём силовикам подарки и попросил их беречь свои жизни и здоровье.

Напомним, за минувшие сутки украинские формирования выпустили по территории ДНР свыше 500 единиц боеприпасов, повредив несколько домов и других объектов гражданской инфраструктуры.

Читайте также: За сутки ВСУ выпустили по территории ДНР более 500 боеприпасов — СЦКК

А также: В ООН констатировали рост числа жертв боевых действий в Донбассе