Иерусалим, , 16:13 — REGNUM Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху распорядился прекратить пассажирские рейсы в Израиль, сообщает 11 апреля Newsru (Израиль).

До принятия решения в Израиле приземлился самолет, следовавший из Нью-Джерси, и десятки пассажиров, измерив температуру и заполнив анкету, свободно покинули терминал с обещанием немедленно уйти на карантин. Однако пассажиры не получили гостиничных мест для соответствующего пребывания, равно как и транспорта, чтобы добраться до дома. В итоге люди добирались до дома собственными силами — на такси, на оставленных заранее в аэропорту своих машинах, с помощью родственников.

Журналисты Mignews добавляют, что запрет продлится до разрешения юридической проблемы, с которой связана передача ответственности за граждан, прибывающих из других стран, службе тыла, которая, в свою очередь, станет переправлять вновь прибывших на карантин.

Ранее в СМИ появилось сообщение со ссылкой на источник в правительстве, что Израиль восстановит авиасообщение только к осени.