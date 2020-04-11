Киев, 11 апреля 2020, 15:47 — REGNUM Ограничение максимальных зарплат украинских чиновников никак не повлияет на бюджет страны, заявил директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 10 апреля в эфире телеканала 112.ua.
Он добавил, что является сторонником высоких зарплат чиновников при максимально жёстком контроле над их работой.
Бортник также предложил поискать деньги для Украины в других местах, а не только в МВФ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что максимальную зарплату чиновников всех рангов следует ограничить суммой 47 тыс. гривен (примерно $1,7 тыс). Это решение должна одобрить Верховная рада 13 апреля на внеочередном заседании.
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