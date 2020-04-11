Пекин, , 15:13 — REGNUM Правительство Китая выступает против давления на китайские компании в США и просит американскую сторону не злоупотреблять концепцией национальной безопасности, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге для журналистов.

Представителя внешнеполитического ведомства Китая попросили прокомментировать возможный отзыв лицензии на предоставление услуг связи китайской компании China Telecom на территории США. Чжао Лицзянь заявил, что МИД КНР решительно выступает против подобных действий.

«Мы призываем американскую сторону придерживаться принципов рыночной экономики, прекратить злоупотреблять концепцией национальной безопасности, политизировать экономические проблемы и бессмысленно притеснять китайские компании», — заявил Лицзянь.

Дипломат отметил, что правительство КНР рекомендует китайским компаниям соблюдать все местные законы при работе в других странах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 апреля министерство юстиции США и ряд других правительственных ведомств призвали Федеральную комиссию по связи США отозвать лицензию на предоставление услуг связи у китайской компании China Telecom. Необходимость отзыва лицензии объясняется связью компании с правительством Китая и возможной угрозой национальной безопасности США.

Читайте ранее в этом сюжете: В США призвали отозвать лицензию у китайского оператора China Telecom