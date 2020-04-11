Джакарта, , 15:10 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо напомнил о важности физического дистанцирования для предотвращения распространения COVID-19, сообщает Kompas.

«Избегайте толпы, старательно мойте руки, надевайте маски, выходя из дома», — заявил глава государства в видеообращении.

Президент согласился с тем, что нынешняя ситуация очень сложная и создает трудности для многих людей. Пандемия коронавируса оказывает серьезное влияние на повседневную жизнь людей.

«Трудные времена в нашей жизни. Пандемия принесла грусть и трудности для многих людей. Мы все испытали серьезные изменения в нашей повседневной жизни», — отметил Джоко Видодо.

«Сохраняйте терпение, оптимизм, оставайтесь дома. Держите дистанцию, когда общаетесь с другими», — вновь призвал президент Индонезии.

Глава государства также выразил признательность и благодарность всем врачам, медсестрам и всему медицинскому персоналу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор компании Airmas Group в рамках программы корпоративной социальной ответственности передал более 10 000 тканевых масок и 5000 медицинских масок жителям столицы Индонезии.

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