Москва, , 14:56 — REGNUM О потеплении в отношениях между Россией и США не приходится говорить. Об этом 11 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ни о каком потеплении между Вашингтоном и Москвой говорить не приходится», — сказал Песков.

По его словам, в США на рабочем уровне господствует русофобия.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля Россия отправила в США медоборудование для борьбы с коронавирусом.

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В марте стало известно о рассмотрении властями США возможных санкций против России для стабилизации цен на рынке нефти. В Кремле назвали подобные сообщения русофобией.

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