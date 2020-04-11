Приштина, , 14:51 — REGNUM И.о. премьер-министра самопровозглашенного Косово и одновременно глава партии «Движение за самоопределение» Альбин Курти заявил, что его партия больше не рассматривает возможность партнерства с «Демократической лигой Косово» (ЛДК).

В интервью для косовского телеканала RTV 21 Курти заявил, что ещё с 6 октября, когда его партия одержала победу на выборах, Демократическая лига Косово крайне неохотно шла на сотрудничество при формировании правящей коалиции с «Самоопределением».

Однако Курти заявил, что в нынешних условиях он рассматривает возможность усиления позиций своей партии за счет отдельных депутатов, а не партий. Таким образом, политик фактически предлагает союз спикеру парламента Косово Вьосе Османи и её сторонникам из рядов ЛДК.

В интервью Курти в очередной раз назвал стремление президента Хашима Тачи к формированию нового правительства в условиях пандемии является абсурдным.