11 апреля 2020 | Время чтения 6 мин

Анатолий Кошкин, , 14:37 — REGNUM В потоке информации из Японии о ситуации с распространением коронавируса в этой стране внимание привлекло сообщение о том, что пандемия может не позволить провести Токийскую Олимпиаду и Параолимпиаду и в 2021 году. А также высказывания мэра Хиросимы о возможности внесения корректив в церемонию по случаю 75-летия американской атомной бомбардировки этого города 6 августа 1945 года. Это является свидетельством о том, что в Японии, допускается затягивание пандемии.

Траур

Автору этих строк вполне понятна обеспокоенность мэра Хиросимы КадзумиМацуи, ибо не раз доводилось принимать в составе делегаций нашей страны участие в церемониях поминовения жертв испепеления в атомном пожаре мирных жителей этого города — женщин, детей и стариков. А потому знаю о небывалом скоплении в эти дни в Хиросиме представителей многих зарубежных стран и японцев из антивоенных организаций со всей страны. Из-за ограниченного пространства в Парке мира толпы людей стоят в непосредственной близости друг к другу, а затем тесными рядами шествуют в изнурительной жаре в Марше мира.

По имеющейся статистике в церемонии поминовения жертв атомной бомбардировки и шествии участвуют не менее 50 тысяч человек."Важно избежать скопления людей, — говорит мэр Мацуи. — Мы будем готовить церемонии с полным учетом ситуации с коронавирусом. Вопрос об их масштабах и времени проведения будет решен в течение мая». Думается, неизбежно встанет и вопрос об участии в церемонии многочисленных гостей из-за рубежа. Сообщалось, что в нынешнем году в юбилейных мероприятиях уже выразил готовность принять участие генеральный секретарь ООН АнтониуГутерриш.

В связи с этим в очередной раз не могу не выразить удивление выбором японским правительством весьма ограниченного варианта объявленного премьер-министром Японии СиндзоАбэ"режима чрезвычайной ситуации». Когда в отличие даже от дорожащих пресловутыми «правами человека» европейских стран, никаких мер по воспрещению нахождению на улицах городов и посещению мест скопления людей, кроме увещеваний о «самоизоляции», не последовало. Хорошо, что хоть в период «ханами» — любования цветущей сакурой были ограничения в посещении парков, где японцы, особенно молодежь, обычно, сидя под деревьями с нежными бело-розовыми цветками, устраивают пикники с распитием сакэ и пива.

«Режим чрезвычайной ситуации» введен лишь в мегаполисах Токио и Осака и соседних префектурах. Правда, сообщают, что он будет распространен и на префектуру Аити с четвертым по численности населения городом Нагоя. Однако при большой мобильности японцев, особенно в период весенних майских каникул «золотая неделя», интенсивность поездок жителей крупных городов в родные места, в том числе в сельскую местность, обычно многократно возрастает, что чревато занесением коварного вируса в районы, куда он еще не добрался. Нельзя с уверенностью рассчитывать на то, что японцы по собственно воле массово откажутся от поездок на периферию в «золотую неделю». Тем более что никаких транспортных ограничений «режим чрезвычайной ситуации» не предусматривает.

В отличие от многих стран введенный режим не предусматривает и штрафов или иных видов наказания в случае его несоблюдения. Исключение составляют случаи сокрытия необходимых для жизни или борьбы с коронавирусом товаров — это штраф в размере 300 иен (2,7 тысячи долларов) или заключение под стражу до 6 месяцев. В остальных случаях, например, если компании рекомендовано прекратить на время работу, а она этого не сделала, ее название будет обнародовано властями. И только. Хотя считается, что «в рамках системы ценностей японского менталитета это должно стать действенной мерой».

После принятия решения МОК о переносе Токийской Олимпиады, наконец-то, более активно стала выступать за некое подобие карантина губернатор столичной префектуры ЮрикоКоикэ. Но опять-таки все сводится лишь к призывам. «Мы обращаемся к заведениям и предприятиям шести отраслей с просьбой не работать. Заведения сферы развлечений, а также университеты, репетиторские школы, спортивные и развлекательные центры, театры, выставки и торговые предприятия — всего шесть категорий, к которым мы обратились с призывом не работать», — объявила губернатор на пресс-конференции.

В качестве «бонуса» при добровольном временном закрытии заведения власти Токио обещали владельцам нескольких заведений выплатить в качестве «поддержки за сотрудничество в предотвращении заражения» 1 миллион иен (9,3 тысячи долларов), а владельцам одного заведения — 500 тысяч (4,6 тысячи долларов).В то же время предприятия, непосредственно обеспечивающие повседневную жизнь населения, продолжат работать. Однако и здесь возможны ограничения по времени работы. Губернатор обратилась к предприятиям с призывом активнее переходить на удаленную работу, использовать систему отпусков.

Однако серьезных потерь, конечно, не избежать. Власти Японии решили направить около 108,2 триллиона иен (994 миллиарда долларов) на поддержку экономики, передает Reuters. Они включают меры поддержкидомовладельцев, малого бизнеса и прямые выплаты гражданам в условиях пандемии."Мы решили выделить 108 трлн иен (около 1 трлн долларов) на беспрецедентно масштабный пакет поддержки экономики из-за огромного ущерба от коронавируса», — объявил премьер-министр Абэ. Такой объем эквивалентен 20% ВВП Японии, что подчеркивает масштаб кризиса, вызванного вспышкой вируса, указывает агентствоBloomberg. При этом населению будет выделено 5,5 миллиарда долларов. По данным СМИ, семьи в Японии получат примерно по 2,75 тысячи долларов.

Однако едва ли денежными выплатами можно будет компенсировать не только экономический, но и морально-психологический ущерб, наносимый народу смертельно опасным вирусом. Опыт Китайской Народной Республики, Южной Кореи и Тайваня подтверждает, что с этой напастью можно справиться лишь введением строжайшего карантина для недопущения взрывного распространения инфекции. В связи с этим следует поддержать дальнейшее ужесточение мер борьбы с распространением коронавируса, включая частичное ограничение въезда в Москву.

Пользуясь случаем, хотелось бы выразить благодарность правительству и народу дружественного Китая, которые, несмотря на сохраняющуюся непростую эпидемиологическую обстановку в своей стране, направляют в Россию группу медиков для помощи в борьбе скоронавирусом. Сообщается, что среди специалистов — авторитетные вирусологи и врачи, которые за время борьбы с эпидемией в своей стране приобрели богатый опыт противостояния инфекции. С собой они привезут несколько тонн оборудования и средств защиты. Их на безвозмездной основе предоставила пограничная с Россиейпровинция Хэйлунцзян.

«Теперь, когда наши друзья на севере столкнулись с эпидемическим кризисом, мы обязаны выполнить свой долг. Китайское правительство оказало помощь России в борьбе с эпидемией COVID-19. Второго апреля гуманитарный груз весом 26 тонн прибыл в Москву. Мы не забудем друзей, которые помогли нам, и готовы сделать все возможное, чтобы помочь им выйти из кризиса. Отблагодарим по достоинству тех, кто помог в трудный час», — писал посол КНР в МосквеЧжанХаньхуэй в статье для газеты «Аргументы и факты».

В эти дни постоянно приходит на ум существующая у многих народов справедливая поговорка: «Друг познается в беде…»