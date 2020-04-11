Ташкент, , 14:33 — REGNUM В Узбекистане для лечения пациентов, заразившихся коронавирусом, налажен регулярный обмен опытом с высококвалифицированными врачами из Южной Кореи, Китая, России и Германии, в том числе посредством телемедицины, широко применяются их самые передовые методы лечения. Об этом президент Узбекистана рассказал в ходе своего выступления на внеочередном саммите Тюркского совета, посвященного противодействию пандемии коронавируса.

«В целях установления эффективного надзора над эпидемиологической ситуацией мы на основе международной практики реализуем все необходимые мероприятия», подчеркнул президент.

Он указал, что в масштабах всей страны введена жёсткая система карантина, а «для повышения ответственности населения в данных вопросах за короткий срок мы внесли в законодательство соответствующие изменения».

«Для эффективной борьбы с коронавирусом во всех областях республики организованы специализированные медицинские учреждения и карантинные зоны. Например, в Ташкентской области введена в строй специализированная карантинная зона на 20 тысяч мест, 10 тысяч из которых уже переданы для эксплуатации. В конце этого месяца будет завершено строительство современной модульной клиники на 10 тысяч мест. Оба объекта оснащаются всем необходимым, в том числе соответствующим оборудованием и техникой. Для предупреждения дальнейшего распространения этого опасного заболевания данный опыт широко применяется и в других регионах страны», рассказал Мирзиёев.

Одновременно с этим, отметил он, усилены всестороннее стимулирование и обеспечение социальной защиты наших самоотверженных медицинских работников, которые находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом и первыми принимают на себя удар.

Президент продолжил, что в целях заблаговременного предупреждения распространения заболевания проводится широкая разъяснительная работа среди населения, для обеспечения непрерывности системы образования все учреждения данной сферы осуществляют свою деятельность дистанционно в режим онлайн в полном объёме.

«Население бесперебойно обеспечивается продовольствием, лекарственными средствами и необходимыми медицинскими изделиями, другими жизненно важными товарами. Сформирована система оказания безвозмездной адресной помощи лицам с ограниченными возможностями, малообеспеченным и уязвимым слоям населения. Активное участие в этом процессе принимают также негосударственные организации и гражданские институты, широкая общественность», отметил глава Узбекистана.

Он также подчеркнул, что сформированы конкретные механизмы всесторонней поддержки всех сфер и отраслей экономики, с этой целью создан Антикризисный фонд.

«Субъектам предпринимательства предоставлены возможность «заморозки» процентов по банковским кредитам и налоговые «каникулы». Существенно снижены ставки налогов и таможенных пошлин на импортируемые товары», отметил Мирзиёев.

Президент Узбекистана также сообщил, что «мы внедряем национальную систему углублённого мониторинга и прогнозирования эпидемиологической обстановки в стране».

Вместе с этим, Мирзиёев указал, что складывающаяся в мире крайне опасная ситуация требует принятия безотлагательных и действенных мер не только на национальном уровне, но и в региональном и международном масштабах.