Приштина, , 16:00 — REGNUM Глава самопровозглашенного Косово Хашим Тачи 10 апреля повторно обратился к главе партии «Движение за самоопределение» Альбину Курти с запросом о выдвижении новой кандидатуры на пост премьер-министра из рядов его партии после вынесения ему и возглавляемому им правительству вотума недоверия 25 марта. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

В письме Тачи подчеркнул, что большинство политических партий считают формирование нового правительства более правильным, чем роспуск парламента и проведение внеочередных выборов в условиях пандемии.

Тачи подчеркнул, что в качестве главы самопровозглашенного Косово он обязан гарантировать функционирование демократических институтов края и потому намерен предпринять все предусмотренные Конституцией шаги для того, чтобы граждане Косово скорее получили новое правительство.

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