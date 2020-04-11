Тбилиси, , 14:32 — REGNUM Отставки премьер-министра Грузии Георгия Гахарии потребовали оппозиционные партии. Об этом 11 апреля сообщает телекомпания «Formula News».

По данным журналистов, у оппозиционных сил в целом общие претензии к работе грузинского правительства. Они заявляют, что власти якобы не имеют стратегии по борьбе с распространением коронавируса, а также обвиняют правящую партию в использовании режима чрезвычайного положения в своих политических интересах.

«Каждый новый день, который будет проведен без стратегического плана, добавит один день голода стране», — заявил журналистам лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе. Он добавил, что многие жители страны находятся на грани голода, так как у них нет дохода.

Политик также высказался против ограничения политической активности в стране. По его словам, правящая партия «Грузинская мечта» якобы использует этот период для ведения избирательной кампании.

На этом основании, как сообщают на телеканале, оппозиционные силы требуют, чтобы Гахария ушел в отставку.

Как передавало ИА REGNUM, в Грузии в октябре запланировано проведение парламентских выборов. В стране для борьбы с распространением коронавируса до 21 апреля объявлен режим чрезвычайного положения, во время которого, запрещены массовые мероприятия.