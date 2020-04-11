Кигали, , 14:25 — REGNUM Президент Руанды Поль Кагаме снял посла Оливье Ндухунгире с поста министра иностранных дел страны. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

Согласно официальному сообщению премьер-министра страны, Ндухунгире был отстранен от должности министра иностранных дел и международного сотрудничества с Восточноафриканским сообществом «за последовательные действия, основанные на личном мнении о политике правительства».

Ндухунгире возглавлял делегацию Руанды на переговорах с Угандой после закрытия границы в пункте Катуна-Гатуна в прошлом году, отмечают репортеры.

Комментируя свое увольнение, он написал в Твиттере: «Я благодарен Его Превосходительству Полю Кагаме за оказанное мне доверие в течение последних двух с половиной лет, когда я имел честь работать министром иностранных дел, ответственным за дела Восточноафриканского сообщества. Я полон решимости продолжать служить моей стране и правительству Руанды в другом качестве».

Профессиональный дипломат, Оливье Ндухунгире, занимал различные должности в правительстве Руанды: министр, советник и постоянный представитель при Организации Объединенных Наций. Он был назначен государственным министром иностранных дел в 2017 году, однако сохранил свою должность в ООН, которую он занимал с августа 2010 года.