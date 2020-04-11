Тбилиси, , 14:07 — REGNUM Представители министерства иностранных дел Грузии совместно с сотрудниками министерства экономики страны передали в грузинские посольства и консульства, находящиеся в других странах, защитные маски. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба МИД Грузии.

Отмечается, что переданные маски были грузинского производства.

«Эта мера чрезвычайно важна для безопасности дипломатов на местах, так как им приходится работать в странах с высоким уровнем риска заражения COVID-19», — говорится на сайте дипломатического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии до марта 2020 года защитные маски не производились, пока некоторые швейные фабрики не начали их изготавливать, так как из-за пандемии коронавируса другие страны прекратили их экспорт.

В соцсетях многие выражают сомнение в защитных свойствах грузинских масок и критикуют их. В ответ на это ряд официальных лиц начали публично выступать с заявлениями о соответствии масок необходимым требованиям.

Читайте ранее в этом сюжете: Себестоимость одной маски в Грузии составляет 1,08 лари — министр