Вашингтон, , 13:41 — REGNUM Сенатор от американского штата Флорида Рик Скотт призвал Международный олимпийский комитет (МОК) лишить КНР право проведения Олимпиады в 2020 году, об этом 11 апреля сообщает The Washington Examiner.

Причиной такого предложения стало убежденность политика в том, что в Китае нарушаются права человека.

«Правительство Китая отрицает базовые права человека в Гонконге, воздействует на протестующих, журналистов и диссидентов. 1 млн уйгуров находится в лагерях за религию. Власти Китая продолжают врать и о распространении коронавируса», — отметил Скотт в комментарии изданию.

Ранее, в октябре 2019 года, сенатор уже направлял аналогичное послание в МОК тогда его письмо не сыграло той роли, на которую он рассчитывал. Глава организации Томас Бах отметил, что МОК сохраняет политический нейтралитет.

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