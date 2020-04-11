Киев, , 13:10 — REGNUM С апреля 2020 года максимальная зарплата чиновников на Украине независимо от ранга и должности может составлять 47 тыс. гривен (примерно $1724), заявил президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении, опубликованном 10 апреля.

«Затянуть пояса должны все госслужащие. Уже с апреля независимо от ранга и должности их зарплата не превышает 47 тыс. гривен. Это касается всех: судей, народных депутатов, прокуроров, работников Национального банка Украины, Центризбиркома и многих других чиновников», — рассказал он.

Ограничения также коснутся всех членов наблюдательных советов.

«Миллионные зарплаты и премии ушли в прошлое», — подчеркнул Зеленский.

Он выразил уверенность, что Верховная рада Украины поддержит данные изменения во время рассмотрения поправок к государственному бюджету, которое состоится в понедельник, 13 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заверил, что, несмотря на пандемию коронавируса, расходы на ВСУ сокращены не будут.

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