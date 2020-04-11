Москва, , 13:03 — REGNUM Законопроект, расширяющий доступ «Роскосмоса» к единой информационной системе, содержащей информацию о расчетах по государственному оборонному заказу (БИС ГОЗ), правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 11 апреля.

Предлагается внести изменения в закон о государственном оборонном заказе, включив госкорпорацию «Роскосмос» как уполномоченный орган управления в области исследования, освоения и использования космического пространства, наделенный полномочиями осуществлять от имени Российской Федерации государственное управление и руководство космической деятельностью, в перечень лиц, поименованных в указанной статье, которым федеральный орган в области обороны предоставляет доступ к информации, содержащейся в ЕИС ГОЗ.

Сейчас доступ госкорпорации к информации в системе предоставляется исключительно как государственному заказчику в части заключенных ею государственных контрактов.

Цель инициативы — повысить эффективность расходования бюджетных средств, получаемых организациями ракетно-космической промышленности, и обеспечение мониторинга расходования денежных средств, отмечают авторы.