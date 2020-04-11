Москва, , 12:58 — REGNUM Законопроект, уточняющий сроки предоставления данных в Пенсионный фонд России (ПФР), правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 11 апреля.

Сейчас работодатель обязан ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в ПФР сведения о трудовой деятельности работников.

Поправки предполагают предоставление правительству в 2020 году право устанавливать особенности порядка и сроки представления страхователями до 31 декабря 2020 г. (включительно) в территориальные органы Пенсионного фонда РФ сведений о трудовой деятельности зарегистрированных лиц.

Также законопроектом предусмотрена возможность распространения действия его положений на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 г.