Москва, , 12:53 — REGNUM Законопроект, уточняющий регистрацию спецтехники, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 11 апреля.

Предлагается уточнить действующее законодательство о госрегистрации самоходных машин и других видов техники и прицепов (полуприцепов). Делается это для того, чтобы не надо было регистрировать, например, велосипеды с подвесным двигателем, самоходные газонокосилки, детские электромобили, моноколеса и так далее.

Поправками предусматривается изложение статьи о регистрации в новой редакции, учитывающей терминологию, используемую в Соглашении о введении единых форм паспорта транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства) и паспорта самоходной машины и других видов техники и организации систем электронных паспортов от 15 августа 2014 г. Также учитывается и нынешняя практика государственной регистрации самоходных машин и других видов техники.