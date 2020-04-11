Киев, 11 апреля 2020, 12:52 — REGNUM В энергетической сфере Украины сложилась катастрофическая ситуация, заявила депутат Верховной рады, глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко 10 апреля в эфире телеканала «Украина».
Тимошенко рассказала, что из-за коронавируса и карантинных мероприятий на Украине упало потребление электроэнергии.
По её оценке, суммарный годовой убыток тепловых электростанций Украины может составить примерно 13 млрд гривен (почти $477 млн). Угольным предприятиям некуда девать уголь, поскольку все тепловые станции обеспечены им с избытком.
Она отметила, что проблемы наблюдаются и в атомной энергетике — госкомпании «Энергоатом» должны 5 млрд гривен (более $183 млн), вскоре она не сможет платить энергетикам заработные платы.
Напомним, ранее ветераны атомной энергетики Украины обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому. Они рассказали, что рынок энергетики в стране дезорганизован, у компании «Энергоатом» нет денег, и это может привести к остановке украинских атомных реакторов.
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