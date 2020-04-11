Киев, , 12:31 — REGNUM В киевском аэропорту «Борисполь» приземлился самолёт с гуманитарной помощью для украинских врачей, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своём Telegram-канале.

«Этот самолет доставил среди прочего средства защиты для 10 тыс. медиков», — рассказал он.

В пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ) сообщили, что из ОАЭ на Украину привезли защитные средства: 15 тыс. комбинезонов, 20 тыс. масок, 15 тыс. халатов, 30 тыс. пар бахил и 6 тыс. литов антисептика.

«Украина и её граждане глубоко признательны руководству ОАЭ за направление 11 тонн медицинских средств, которые нужны украинским врачам и медицинскому персоналу для борьбы с коронавирусом», — заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, встречавший самолёт в аэропорту.

Помимо гуманитарной помощи, самолёт также привёз домой 113 граждан Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом. В частности Зеленский попросил у Южной Кореи предоставить наборы для диагностики коронавируса и другие медицинские товары.

Читайте также: Главы Южной Кореи и Украины обсудили сотрудничество в борьбе с COVID-19