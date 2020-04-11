Кишинёв, , 12:38 — REGNUM Озабоченность в связи с разрушением памятной плиты с именами расстрелянных в годы фашистской оккупации советских граждан на месте, которое более известно в народе как «кладбище парашютистов» в Кишиневе (находится в парке на пересечении Балканского шоссе и улицы Каля Ешилор), выразили в пресс-службе посольства Российской Федерации в Молдавии. Об этом 10 апреля сообщается на странице дипломатического представительства РФ на странице в социальной сети Facebook.

«Посольство РФ выражает озабоченность в связи с непрекращающимися в Республике Молдова актами вандализма в отношении памятников героям Великой Отечественной войны», — отмечается в сообщении.

В сообщении посольства также говорится, что ранее был разбит памятник Герою Советского Союза Георгию Черниенко на мемориале «Вечность». Кроме того, в посольстве напомнили о надругательстве над постаментом легендарному танку Т-34 в селе Леушены.

Посольство РФ обратилось в МИД Молдавии, а также в мэрию столицы республики с просьбой расследовать акты вандализма, наказать виновных и восстановить разрушенный памятник.

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