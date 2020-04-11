Киев, , 12:15 — REGNUM Решения государственных структур Украины по ограничению перемещения граждан носят рекомендательный характер. Об этом сообщили 11 апреля в пресс-службе МВД Украины.

В ведомстве подчеркнули, что введение комендантского часа в тех или иных регионах страны возможно только после объявления чрезвычайного положения (ЧП).

Напомним, ранее комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и ряда других областей Украины решили временно запретить людям выходить из дома.

Как сообщало ИА REGNUM, коронавирусную инфекцию также выявили в Николаевской области, где ранее не было ни одного подтверждённого случая. Заразились мать и дочь, вернувшиеся из Польши.

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