Псков, , 11:52 — REGNUM В Псковской области за минувшие сутки не было официально подтверждено новых случаев коронавирусной инфекции, однако власти региона предупредили, что в ближайшие дни возможен значительный рост числа заболевших.

По данным областного оперативного штаба на 11:00 мск субботы, 11 апреля, в Псковской области за всё время зафиксировано 16 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 14 человек — с подозрением на коронавирус. Ранее скончались два человека, выздоровели шесть, в том числе один за последние сутки. Проведено 3369 исследований, госпитализировано 23 человека.

Губернатор региона Михаил Ведерников просит жителей Псковщины не думать, что опасность миновала.

«Ситуация резко ухудшилась. По оперативной информации за последние сутки у нас, скорее всего, будет +10 предварительно подтверждённых случаев. Все новые случаи — контактные. Почти все заразились на территории региона», — написал он в своем Instagram.

Также у себя дома скончался пенсионер, предварительно, с диагнозом COVID-19.

«Как показывает практика, в некоторых случаях у пациентов двухсторонняя пневмония развивается абсолютно без симптомов и даже без повышения температуры. Очевидно плохо становится уже тогда, когда вы остановились в шаге от ИВЛ», — рассказал губернатор.

Михаил Ведерников вновь призвал жителей Псковщины не выходить из дома без экстренной необходимости и соблюдать все меры предосторожности.

«Ситуация очень серьёзная, бессмертных в нашей области нет», — добавил он.

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