Джакарта, , 11:40 — REGNUM Правительство США выделило Индонезии $2,3 млн (около 36 млрд рупий) в качестве помощи в борьбе с пандемией коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

В заявлении посольства США в Джакарте пояснили, что помощь была направлена на поддержку усилий министерства здравоохранения Индонезии, администрации президента и национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями.

«Более 50 лет мы сотрудничаем с правительством Индонезии через USAID и Центры США по контролю и профилактике заболеваний для решения неотложных проблем со здоровьем, включая инфекционные заболевания», — заявила Хевер Вариава, временный поверенный в делах посольства США.

«Когда правительство Индонезии присоединилось к глобальной войне против пандемии COVID-19, мы взяли на себя обязательство предоставить дополнительные средства, которые поддержат усилия правительства Индонезии по предотвращению, обнаружению и реагированию», — добавила Хевер Вариава.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с COVID-19 Ахмад Юрианто заявил, что органы здравоохранения провели более 19 500 обследований, связанных с коронавирусом по всей стране.

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