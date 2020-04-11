Москва, , 11:42 — REGNUM С просьбой поддержать автомобильный бизнес обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину представители Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным журналистов, предлагается расширить программы льгот автокредитования на все категории граждан России и увеличить минимальную стоимость машины в программах до 2 млн рублей.

Ранее в Минпромторге предложили расширить программу «Семейный автомобиль» на семьи с одним или более ребенком. Кроме того, министерство планирует увеличить максимальную стоимость автомобиля, который можно приобрести через программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» до 1,5 млн руб.

Также в ассоциации попросили уменьшить требование по локализации транспортных средств с 1,4 тыс. до 1 тыс. баллов.

Напомним, губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову, а также губернатору Ленобласти Александру Дрозденко автодилеры направили обращение, в котором просят распространить на них льготы, предусмотренные для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.

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