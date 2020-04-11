Киев, 11 апреля 2020, 11:01 — REGNUM В ООН обеспокоены в связи с ростом числа жертв боевых действий среди мирных жителей Донбасса. Об этом заявила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер, сообщил официальный сайт организации.
По её словам, в марте 2020 года миссия ООН зафиксировала два случая гибели и 14 случаев ранения мирных жителей Донбасса.
Напомним, за минувшие сутки ВСУ выпустили по территории ДНР более 500 единиц боеприпасов, включая гаубичные снаряды калибра 122 мм.
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