Киев, , 11:01 — REGNUM В ООН обеспокоены в связи с ростом числа жертв боевых действий среди мирных жителей Донбасса. Об этом заявила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер, сообщил официальный сайт организации.

«Я чрезвычайно обеспокоена увеличением количества случаев гибели и ранения гражданских лиц в зоне конфликта, особенно в результате артиллерийских обстрелов и обстрелов из стрелкового оружия и легких вооружений», — рассказала она.

По её словам, в марте 2020 года миссия ООН зафиксировала два случая гибели и 14 случаев ранения мирных жителей Донбасса.

«Это столько же, сколько за предыдущие пять месяцев, с 1 октября 2019 года по 29 февраля 2020 года (один погибший и 15 раненых)», — добавила Богнер.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ выпустили по территории ДНР более 500 единиц боеприпасов, включая гаубичные снаряды калибра 122 мм.

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