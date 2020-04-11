Тбилиси, , 10:46 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария поблагодарил США за содействие в вопросе возвращения грузинских школьников на родину. Об этом он 10 апреля написал на своей странице в соцсети Twitter.

«В результате общих усилий правительств Соединенных Штатов и Грузии мы вернули домой 79 грузинских учеников. Грузия благодарна послу Келли Дегнан и посольству США за большую помощь в этом деле», — написал Гахария.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 10 апреля в Тбилисский аэропорт самолетом прилетели грузинские школьники, которые проходили обучение в США по бесплатной программе. С ними прибыли 35 армянских учеников.

Стоит отметить, что в США складывается критическая ситуация из-за распространения коронавируса. На 11 апреля там выявлено более полумиллиона заболевших COVID-19. Из них почти 19 тыс. погибли.

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