Бужумбура, , 10:25 — REGNUM Власти Бурунди объяснили медленные темпы распространения коронавируса тем, что страна находится под «Божьей защитой». Об этом передает кенийская газета Daily Nation.

По информации журналистов издания, так как в стране было выявлено только три случая заражения коронавирусом, власти не намерены прерывать повседневную жизнь и вводить чрезвычайные меры. Президентские выборы, назначенные на 20 мая, также должны состояться по графику, добавили журналисты.

Граждан страны призвали не беспокоиться о смертельной пандемии, охватившей весь мир, и продолжать жить нормальной жизнью.

«Не бойтесь. Бог любит Бурунди, и если есть люди, анализы которых дали положительный результат [на коронавирус], то это значит, что Бог защитит Бурунди», — сказал генерал Эварист Ндайшимие, кандидат в президенты от правящей партии страны НСЗД-СЗД сторонникам на политическом собрании на прошлой неделе, под аплодисменты.

В то время как строгие ограничения на проезд привели к остановке жизни в городах Африки и всего мира, в Бурунди по-прежнему открыты рестораны и бары, а власти исключают введение ограничений для граждан страны. Свадьбы и похороны продолжаются, тысячи верующих стекаются в церкви и мечети, а оживленные рынки остаются открытыми в стране с населением 11 миллионов человек. Еще более удивительным является то, что Бурунди остается одной из немногих стран на Земле, где работают футбольные лиги первого и второго дивизионов.

Но не все разделяют веру и оптимизм правительства.

«Все боятся, что мы проснемся с резким скачком случаев в стране, даже если мы, бурундийцы — любимцы Бога», — сказал житель столицы страны, Бужумбуры.

«Мы пытаемся принимать меры предосторожности», — добавил он.

Правительство заявило, что по состоянию на среду в Бурунди 675 человек находились в карантине.

«Мы задокументировали, что эти места содержания переполнены и являются антисанитарными, что увеличивает риск неконтролируемого распространения вируса», — сказал в интервью информационному агентству AFP Льюис Мадж, глава по Центральной Африки в правозащитной группе Human Rights Watch.

«При введении карантина правительство обязано гарантировать доступ к еде, воде, жилью и медицинскому обслуживанию», — сказал он.

Дипломаты, представители ООН и группы гражданского общества выразили серьезную обеспокоенность по поводу способности Бурунди справиться с эпидемией.

До настоящего времени было протестировано около 50 человек с симптомами COVID-19, согласно данным, опубликованным министерством здравоохранения. Бурунди была одной из последних стран в мире, подтвердивших случай заражения вирусом.

Ранее официальный представитель правительства Проспер Нтахорвами сказал, что Бурунди «благодарит всемогущего Бога» за то, что он спас страну от пандемии.

«Как будто правительство делает все возможное, чтобы не сообщать о новых случаях и не откладывать выборы», — заявил бурундийский активист на условиях анонимности.

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