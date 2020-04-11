Уфа, , 10:31 — REGNUM В Салавате назначили нового и.о. главы администрации. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, 11 апреля глава республики Радий Хабиров находится с рабочей поездкой в Салавате. Он предложил депутатам на пост нового главы города первого заместителя министра промышленности и энергетики Башкирии Игоря Миронова.

По его словам, у Игоря Миронова есть большой опыт при взаимодействии с ведущими предприятиями региона. А это очень важно, поскольку Салават является крупным промышленным центром.

Отмечается, что депутаты Совета поддержали эту кандидатуру и назначили Игоря Миронова и.о. главы администрации города.

Сообщается, что глава Башкирии поблагодарил Динара Халилова, который возглавлял Салават с февраля прошлого года. При этом он отметил, что его опыт будет востребован госуправлении Башкирии.

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