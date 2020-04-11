Куала-Лумпур, , 10:07 — REGNUM Правительство Малайзии решило продлить карантин в стране до 28 апреля 2020 года, сообщает Antara.

«Продление ограничительных мер в стране нужно для того, чтобы работники сферы здравоохранения могли бороться с распространением COVID-19 в обществе», — заявил премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин.

По его словам, Малайзия не может вернуться к нормальной жизни, пока вирус не побежден.

«Скоро наступит месяц Рамадан. Возможно, мы не пойдем на базар, не пойдем в мечеть. Поэтому молитесь дома с семьей», — призвал премьер-министр Малайзии.

Напомним, по последним данным, в Малайзии выявлено 4119 случаев заражения коронавирусом.