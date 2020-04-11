Вашингтон, , 09:19 — REGNUM Правительство США выделило Белоруссии $1,3 млн на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщило 10 апреля агентство USAID на своей странице в социальной сети Facebook.

«USAID передает эти средства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ)», — сказано в сообщении.

Деньги пойдут на профилактику и контроль за распространением заболевания, а также на обеспечение работы белорусских лабораторий, систем эпиднадзора, добавили в USAID.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал, что страна отказалась от российских систем тестирования на коронавирус, поскольку их качество желает лучшего.

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