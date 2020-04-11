Уфа, 11 апреля 2020, 09:14 — REGNUM Воздержаться от посещения кладбищ обязали граждан в Башкирии. Соответствующий указ был подписан главой республики Радием Хабировым 10 апреля.
Согласно документу, жителей Башкирии обязывают воздержаться от посещения кладбищ. Исключение составляют случаи обращения за оформлению услуг по погребению и участия в захоронении.
Отмечается, что данная мера вводится в связи с угрозой распространения коронавируса.
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