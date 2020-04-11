Москва, , 09:07 — REGNUM Страны «большой двадцатки» могут провести очередную встречу по энергорынку в сентябре, однако при необходимости они могут собраться и раньше. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на коммюнике по итогам переговоров министров энергетики.

«Мы продолжим наше тесное сотрудничество и рассмотрим как ответные меры на пандемию COVID-19, так и более широкую энергетическую повестку G20 … на нашей запланированной встрече в сентябре», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта на переговорах министрами торговли стран G20 обсуждалась возможность сократить ряд ограничительных экономических мер, затрудняющих борьбу с коронавирусом.

Участвовавший в переговорах российский министр экономического развития Максим Решетников отметил, что из-за пандемии под угрозой оказались «архитектура торговых и инвестиционных связей».

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