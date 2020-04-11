Киев, , 08:58 — REGNUM Супруге бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары Марине Козерод объявили подозрение в даче ложных показаний, сообщила 10 апреля пресс-служба МВД Украины.

«Женщина пыталась прикрыть своего мужа, в суде заявила, что подозреваемый не убивал товарища, а именно она причастна к смерти гостя. Полицейские провели необходимые следственные действия и установили, что подозреваемая солгала», — рассказали в пресс-службе.

За ложные показания предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы, отметили в МВД.

Ранее Козерод рассказала суду, что они вместе с мужем и бывшим директором телеканала «Интер», бизнесменом Сергеем Старицким распивали дома алкогольные напитки. У Старицкого в руках оказалось наградное оружие, а женщина попыталась его отобрать, что и стало причиной гибели бизнесмена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на одежде жены Леонида Кожары эксперты обнаружили химические следы выстрела.

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