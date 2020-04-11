Тайбэй, , 08:36 — REGNUM В случае вооруженного конфликта с Китаем Тайвань вряд ли сможет одержать верх, тем не менее Тайбэй может сделать издержки вторжения настолько неприемлемыми для Пекина, что тот не решится начинать боевые действия против острова. И одну из главных ролей в этом сдерживании играют тайваньские ракеты, пишет эксперт по вопросам вооружения Калеб Ларсон в опубликованной 10 апреля статье для The National Interest.

«Ключевую роль в тайваньской стратегии сдерживания играет его ракетная программа», — указал Ларсон, напомнив, что основным источником беспокойства для Тайваня является Китай.

В связи с этим Тайбэй всегда проводил осторожную политику, с одной стороны, избегая эскалации напряженности в отношениях с Пекином, с другой, обеспечивая себя возможностью нанесения ударов большой точности по китайской территории.

Самой передовой на сегодняшний день разработкой Тайбэя является сверхзвуковая ракета «Сюн-Фэн-3». Поскольку ракета изначально задумывалась как средство уничтожения кораблей, это обусловило ее небольшую дальность, составляющую от 120 до 150 км.

Из-за неядерного статуса Тайваня ракета оснащается либо фугасной боевой частью, либо бронебойной боеголовкой. Примечательна ракета еще и своим детонационным механизмом, который благодаря «умному фитилю» направляет большую часть энергии взрыва вниз после того, как ракета войдет в корпус поражаемого корабля, с помощью чего повышается ее разрушительная мощь.

Несмотря на схожесть в названии, ракета «Сюн-Фэн-2Е» относится к принципиально иным поражающим средствам. Ее дальность, по имеющимся данным, составляет 600 км, а сама ракета стала единственным вариантом семейства «Сюн-Фэн», специально предназначенной для нанесения ударов по сухопутным целям».

Наконец, ракета «Юнь-Фэн», разработка которой продолжается, с самого начала предназначена для нанесения ударов по сухопутным целям в глубине территории КНР. О самой ракете в открытых источниках мало информации. По имеющимся сведениям, новая разработка сможет похвастаться дальностью в 1,2 тыс. до 2 тыс. км, а также возможностью использоваться как с фугасной боевой частью, так и с бронебойной боеголовкой.

«Тайвань вряд ли одержит верх в крупном конфликте с Китаем, поэтому он ведет оборонительную игру. Цель Тайваня состоит не в том, чтобы обеспечить победу над Китаем, а в том, чтобы цена победы была настолько велика для Пекина, что конфликт никогда не состоится», — подчеркнул он.

«Благодаря своему арсеналу ракет Тайвань, по крайней мере пока, обеспечивает это», — заключил он.