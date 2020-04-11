Сеул, , 08:37 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел 10 апреля телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, с которым обсудил сотрудничество в борьбе с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителя администрации южнокорейского президента Кан Мин Сока.

Во время 25-минутного разговора лидер Южной Кореи выразил соболезнования в связи с гибелью людей и увеличением числа заражённых, а также подчеркнул, что Южная Корея поделится опытом и данными о клинических исследованиях с международным сообществом, включая Украину.

Он также отметил важность решения вопроса относительно въезда южнокорейских бизнесменов на Украину, а также выразил надежду на дальнейшие экономические обмены.

В свою очередь, Владимир Зеленский высоко оценил усилия Сеула в борьбе с эпидемией и обратился с просьбой предоставить наборы для диагностики коронавируса и другие сопутствующие медицинские товары. Президент Украины сообщил об успешной отправке граждан Южной Кореи на родину, а также пригласил Мун Чжэ Ина на Украину.