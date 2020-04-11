Киев, , 08:34 — REGNUM Сообщение о минировании Александровской клинической больницы Киева прислал некий Дмитрий Богдан — помощник депутата Верховной рады от фракции «Слуга народа» Николая Тищенко, сообщило 10 апреля издание Naspravdi.today.

Журналисты отмечают, что Тищенко известен в криминальных кругах как «Коля Оболонский».

«Вечером «Коля Оболонский» употреблял вместе со своим помощником алкогольные напитки, в весёлой компании возникла мысль повеселиться. Помощник народного депутата вынул из своего телефона SIM-карту, вставил новую, сделал телефонный звонок о заминировании и вернул старую карточку на место», — рассказали в издании.

По данным источников в киевской полиции, правоохранители проверяют причастность к «минированию» ещё одного помощника депутата Тищенко — Руслана Гончарова.

Напомним, после звонка о минировании десятого корпуса больницы, 70 пациентов были срочно переведены в другой корпус. На место прибыли полицейские и взрывотехники. В результате проверки взрывчатка не была найдена.

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