Киев, 11 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Сообщение о минировании Александровской клинической больницы Киева прислал некий Дмитрий Богдан — помощник депутата Верховной рады от фракции «Слуга народа» Николая Тищенко, сообщило 10 апреля издание Naspravdi.today.
Журналисты отмечают, что Тищенко известен в криминальных кругах как «Коля Оболонский».
По данным источников в киевской полиции, правоохранители проверяют причастность к «минированию» ещё одного помощника депутата Тищенко — Руслана Гончарова.
Напомним, после звонка о минировании десятого корпуса больницы, 70 пациентов были срочно переведены в другой корпус. На место прибыли полицейские и взрывотехники. В результате проверки взрывчатка не была найдена.
Читайте ранее в этом сюжете: Неизвестный «заминировал» Александровскую больницу в Киеве