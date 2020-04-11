Уфа, , 08:05 — REGNUM Ограничения по розничной продаже алкогольной продукции снимают в Башкирии. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров. Согласно документу, ограничения на территории Башкирии на розничную продажу алкоголя, которые были введены с 1 апреля, снимаются с 13 апреля.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из-за введения режима повышенной готовности в Башкирии глава региона Радий Хабиров подписал указ ограничивающий реализацию алкогольной продукции с 18.00 до 10.00 утра.

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