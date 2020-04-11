Вашингтон, , 06:34 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, согласно которому власти страны окажут гуманитарную помощь Италии в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Помощь Италии поможет в борьбе со вспышкой COVID-19 и смягчении последствий кризиса, продемонстрировав одновременно с этим лидерство США вопреки кампаниям по дезинформации со стороны Китая и России», — говорится в документе.

При этом подчеркивается, что главным приоритетом администрации президента США Дональда Трампа является забота об американцах. Также предполагается, что оказание помощи Италии снизит риск повторного проникновения вируса из Европы в США.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в США превысило полмиллиона. При этом за 10 апреля в стране от заражения коронавирусом скончались более 2,1 тыс. человек.

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