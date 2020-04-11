Абу-Даби, , 06:25 — REGNUM Полное стратегическое взаимодействие между странами с целью противостояния негативным последствиям распространения коронавируса обсудили министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Зейд Аль Нахайян и глава МИД Китая Ван И в ходе телефонных переговоров, 10 апреля сообщает агентство WAM.

Кроме того, стороны рассмотрели вопросы развития сотрудничества в ряде секторов экономики, в том числе и в энергетической сфере.

Глава внешнеполитического ведомства ОАЭ высоко оценил контакты его страны и КНР по обмену опытом по борьбе с инфекцией и поблагодарил китайские власти за оказанную ими помощь в виде медицинских средства для лечения больных.

Как сообщало ИА REGNUM, количество подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в ОАЭ достигло 3360.

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